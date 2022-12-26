Минэкономразвития РФ подвело итоги 2022 года на конференции, которая собрала 85 регионов, в том числе и представителей Липецкой области. Начальник офиса «Мой бизнес» Липецкой области Ольга Зиновьева представила центр на большой сетевой конференции в Москве.

Сотрудники центров «Мой бизнес» ежедневно работают с предпринимателями, оказывая меры поддержки. Ольга Зиновьева рассказала коллегам о работе с липецким бизнесом. Особый интерес вызвал инструмент бизнес-кураторства, поскольку он позволяет помогать предпринимателям в любом, даже самом отдаленном, районе Липецкой области.

Как сообщили в управлении экономического развития региона, в Минэкономразвития РФ пришли к выводу, что практику работы с отдаленными муниципалитетами необходимо тиражировать на другие регионы. Оценили коллеги и второй сезон реалити-шоу «Это мое дело», электронные сервисы «Витрина самозанятых» и «Биржа контактов». Все эти инструменты поддержки предпринимателей были созданы в центре «Мой бизнес» за последний год.