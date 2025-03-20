Интенсивы для креативных предпринимателей стартовали в Липецкой области

Первый двухдневный интенсив «От яркой идеи до социокультурного проекта» состоялся в Липецке. Его участниками стали представители малого и среднего бизнеса из сферы креативных индустрий. Они изучили алгоритмы превращения творческих задумок в полноценные проекты, научились оценивать их потенциал, искать ресурсы, формировать бюджет и выстраивать партнёрские связи. Программа также включала разбор примеров успешных инициатив: от фестивалей и стартапов до медиа и урбанистических проектов.

Прохождение одного из интенсивов – условие участия в открытом конкурсе творческих и креативных проектов на получение поддержки до 100 тыс. рублей. Это некий тренажер перед началом взаимодействия с грантовыми организациями. Интенсивы будут проходить в рамках проекта «Горизонты креативных индустрий» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнёрами выступают министерство культуры Липецкой области и Центр развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП.

«Вклад креативных индустрий в экономику Липецкой области растет с каждым годом. Как и число занятых в них предпринимателей. Наиболее востребованные направления – это IT, архитектура, мода, народные художественные промыслы и ремесла», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.