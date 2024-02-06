Липчане могут посмотреть, какие дома будут капитально отремонтированы в 2024 на интерактивной карте. Жителям доступна информация о видах работ, подрядной организации и общие сведения о доме: год постройки, количество этажей, подъездов и квартир.

В этом году капремонт пройдет в 248 многоквартирных домах. Акцент сделают на инженерные сети: запланировано 320 видов работ, новые крыши появятся в 110 домах, фасады – в 96 многоэтажках, лифты – в 58 домах.

«Всего за 10 лет реализации программы капитального ремонта в Липецкой области обновились почти 2,5 тысячи домов. Работы по капитальному ремонту находятся под строгим контролем специальных комиссий и экспертов. Все недочеты подрядчики исправляют в рамках гарантийных обязательств», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.