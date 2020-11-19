Интерактивная соцзащита. Жители Липецкой области предпочитают соцсети походу в ведомство.

Из различных источников в ЦУР Липецкой области поступило 309 сообщений по социальной тематике с начала предпоследнего месяца года. Большинство из вопросов были связаны с назначением социальных выплат малоимущим, многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как отметили в ЦУРе, в большей степени источниками таких вопросов стали популярные социальные сети. Люди оценили экономию своего времени и оперативность этого способа получения информации. Жители области активно интересовались возможностью назначения материальной помощи от государства. Поступил вопрос от и жительницы Липецка, попавшей в трудную жизненную ситуацию, что такое социальный контракт и на что можно потратить средства выплаты.

Эта мера поддержки действует в стране несколько лет, но с начала этого года она значительно изменилась: появились новые направления, существенно увеличился размер выплат. Соцконтракт заключают с тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, имеет доход ниже прожиточного минимума, и готов потратить выделяемую единовременную выплату на поиск работы, профессиональное переобучение или открытие ИП.

Максимальная сумма, которую можно получить по соцконтракту – 250 тысяч рублей. Заявление рассматривается в течение 30 дней. Такое подробное разъяснение на свой вопрос из сети липчанка получила от управления социальной защиты населения Липецкой области.

У управления социальной защиты области активная группа в ВК (https://vk.com/public177032767) и аккаунт в Инстаграм (https://www.instagram.com/usznlo/?hl=ru). Наряду с ежедневно обновляющейся инфографикой с полезной информацией, здесь можно оставить комментарий и получить ответ на интересующую тему в течение дня. Специалисты управления не оставляют без внимания даже повторные вопросы и дают подробные разъяснения гражданам.