Интерьерную капсулу «Кружевные сказки стальной жемчужины» представили липецкие мастера в Москве

Капсулу «Кружевные сказки стальной жемчужины» создали представители креативных индустрий Липецкой области для Международной интерьерной выставки дизайнеров и производителей «Русский дом. Креативные регионы» в Гостином дворе Москвы.

Предметы в капсуле уникальны. Каждая деталь транслирует культурное богатство липецкой земли. Концепция экспозиции пронизана историей и культурными особенностями края. Липецкая область — это Жемчужина Черноземья, здравница с минеральными источниками, родина металлургических заводов Петра I. Здесь плодородный чернозём соседствует с лебедянскими яблоками, а елецкое кружево, создаваемое вручную, остаётся достоянием русской культуры.

Дизайнерами капсулы выступили: Маргарита Белкина, Юлия Железнякова, Татьяна Бурлакова, Екатерина Ковалева и Светлана Пакалова. Проект реализуется при поддержке министерства экономического развития Липецкой области и центра «Мой бизнес». Партнёром стенда выступает культурное пространство «Липецкие ремёсла», которое возглавляет председатель Комитета по регулированию ремесленной деятельности при Липецкой ТПП Екатерина Позднякова.

Кроме того, на площадке Арт Маркета в зоне национальных символов России мастера-ремесленники Липецкой области представляют изделия ручной работы из кожи, дерева, глины, натуральных камней и многое другое. Участие липчан в выставке не ограничится выставочным стендом и маркетом. В рамках деловой программы Екатерина Позднякова выступит в качестве спикера панельной дискуссии. Главная тема обсуждения — путь самозанятого мастера от создания небольших авторских изделий до выхода на федеральные и международные площадки. Липецкая делегация также поднимет вопрос объединения регионов и реального взаимодействия между органами власти, мастерами, бизнесом и дизайнерами.

«Традиции и культурное наследие могут прекрасно вписываться в современные тенденции и дизайн, добавляя им аутентичности и наполняя их особым шармом. Липецкие креативщики это в очередной раз доказали», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.