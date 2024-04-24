Новое телеком-оборудование, введенное в эксплуатацию в селе Куриловка Усманского района, улучшило покрытие и скорость передачи данных на всей территории населённого пункта. Телеком-объект работает в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G. В окрестностях Куриловки практически исчезли «белые пятна» в покрытии сети, а мобильный интернет стал быстрее в среднем на 20% и особенно в центральной части локации, где находятся дом культуры, администрация и зеленая зона – бывший барский сад.

Село является центром Пушкарского сельского поселения, в который входит три населённых пункта, а численность жителей составляет 500 человек. Они уже оценили удобство мобильного интернета – трафик в апреле 2024 года вырос на 25%. Работы проводила компания «Мегафон». В 2023 году оператор модернизировал 35 базовых станций на территории Липецкой области.

«Интернет в современном мире – это не роскошь, а одна из услуг, необходимых для комфортной жизни, работы, учебы. Липецкая область по цифровизации в числе регионов-лидеров и этот статус будем поддерживать, повышая качество связи», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.