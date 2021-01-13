В январе-феврале 2021 года по решению Правительства РФ будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

В обследовании примут участие 60 тысяч домохозяйств, проживающих во всех регионах России и отобранных случайным образом.

В Липецкой области в период с 18 по 31 января интервьюеры посетят 576 домашних хозяйств, проживающих в 7 городских населенных пунктах: г. Липецк, г. Елец, г. Грязи, г. Данков, г. Задонск, г. Лебедянь, г. Усмань и в 10 сельских населенных пунктах Добринского, Добровского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Усманского и Хлевенского районов.

В целях формирования статистических показателей, характеризующих финансовое положение семей с детьми, в период с 13 по 16 февраля в тех же населенных пунктах дополнительно будет обследоваться целевая группа населения «семьи с детьми». В Липецкой области будут опрошены 96 домашних хозяйств, имеющих в своем составе детей разных возрастов.

Опрос респондентов будут проводить специально уполномоченные работники – интервьюеры. При посещении домохозяйства интервьюер в обязательном порядке должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной, которое действительно при наличии паспорта. Со слов респондентов интервьюеры заполнят бланки форм наблюдения: вопросник для домохозяйства и индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более.

По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Опросы будут проводиться с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распостранением новой короновирусной инфекции. Липецкстат просит жителей региона принять активное участие в обследовании и гарантирует, что все полученные данные являются конфиденциальными, и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде.

Информацию о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию можно получить в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области по телефонам: 8 (4742) 35-86-62, 35-86-75.

Итоги наблюдения будут опубликованы на официальном сайте Росстата (www.gks.ru) и доступны для всех заинтересованных пользователей.