Липецкое региональное отделение Федерации спорта слепых совместно с Липецкой областной организацией ВОС в рамках реализации проекта «Наш девиз — здоровый образ жизни» при поддержке Фонда президентских грантов провели районный шахматно-шашечный турнир среди инвалидов по зрению в Добринском филиале ЛОО ВОС.

Мероприятие проводилось в районной библиотеке. Это были дружеские соревнования для тех, кто увлекается всеми любимыми настольными играми — шахматами и шашками. Они дают заряд для ума, развивают мышление, память, внимание, наблюдательность. Такие мероприятия помогают организовать досуг пожилых людей, предоставляют им возможность общаться, повышают социальную активность. Перед началом мероприятия всем участникам напомнили о правилах игры и призвали к соблюдению спортивной дисциплины, честности и тактичности по отношению друг к другу.

Все победители получили подарки, которые предоставила Липецкая областная организация ВОС. Участники остались довольны вниманием к ним. Турнир прошел в дружественной обстановке.