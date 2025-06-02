Инвестиции в Липецкую область достигли 50 млрд рублей в 1 квартале 2025 года

Липецкая область уверенно сохраняет высокие темпы привлечения инвестиций. Регион открыт для новых проектов и масштабирования существующих предприятий, гарантируя стабильные условия и широкие возможности для успешного развития бизнеса.

По данным Липецкстата, в январе-марте 2025 г. объём инвестиций в основной капитал составил 49,8 млрд рублей, или 112,1% к уровню января – марта 2024 года.

Основной объем инвестиций приходился на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря 58,3%. На строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель использовано 36,5% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,6%, на жилищное строительство – 1,6%.

Инвестиции были направлены на развитие следующих видов экономической деятельности: металлургическое производство (35,5%); производство пищевых продуктов (13,5%); сельское хозяйство (14,6%); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (7,4%); транспортировка и хранение (6,0%).

«Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.