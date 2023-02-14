Инвестиции в развитие энергокомплекса Липецкой области в 2022 году составили 1,9 млрд рублей. На эти деньги построено более 300 км линий электропередачи и введено трансформаторной мощности порядка 27 МВА. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности стали автоматизация электрических сетей Липецкого района и реконструкция сетей 0,4-10 кВ по области. В рамках трансформации Липецкого РЭС проведена модернизация 25 фидеров – участков линий электропередачи 6-10 кВ, шести подстанций 35 кВ, установка 30 реклоузеров – устройств автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП. Элементом интеллектуализации сетей стало внедрение современных приборов учета. К настоящему времени «умными» счетчиками оснащены 16% точек учета электроэнергии в зоне ответственности «Липецкэнерго».

В 2022 году Филиал ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» предоставил электроэнергию более 4 тысячам физических и порядка 700 юридическим лицам. Крупнейшим объектом техприсоединения стал дрожжевой завод ООО «Ангел Ист Рус» – предприятие китайского инвестора, которое работает в Данкове с февраля 2019 года. Для обеспечения возросших энергетических потребностей заводу предоставлено 4,8 МВт дополнительной мощности. Также в числе проектов, имеющих важное социально-экономическое значение, – технологическое присоединение рекреационного кластера «Зеленый остров», созданного в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» и призванного стать драйвером регионального туризма и культурной жизни областного центра.

В прошлом году продолжилось строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории. На эти цели направлено около 461 млн рублей (рост на 57% к 2021 году). По заявкам льготников построено и реконструировано более 167 км линий электропередачи и обеспечено 16 МВА трансформаторной мощности. «Развитие региона немыслимо без модернизации энергокомплекса. Качественное и достаточное энергоснабжение – залог создания достойных условий для жизни и экономического роста», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.