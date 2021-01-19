Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке высокопротеиновых масличных культур в Елецком районе Липецкой области» стартовала в ОЭЗ регионального уровня промышленно-производственного типа «Елецпром». Соответствующее соглашение в рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (СЗПК) подписали первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов, начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова и генеральный директор ООО «ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА» Леонид Измайлов.

На территории особой экономической зоны «Елецпром» начнется строительство завода, на котором будет перерабатываться соя, производиться масло и шрот. Реализация проекта позволит создать около 100 новых рабочих мест. Планируется, что предприятие будет сдано в первом квартале 2021 года. Общий объем инвестиций по подписанному СЗПК превышает 11 млрд рублей.

Как сообщили в региональном управлении инвестиций и инноваций, в Липецкой области это первый подобный документ, подписанный после вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Он стал одним из инструментов улучшения делового климата на фоне пандемии. Главная идея СЗПК – гарантия неизменности условий ведения бизнеса для инвесторов. По словам экспертов, закон выступает рассчитанной на десятилетия вперед системной мерой, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций.

«В Липецкой области сформирована благоприятная деловая среда для успешной реализации инвестиционных проектов, – отметил глава региона Игорь Артамонов. – Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций».