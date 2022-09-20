Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области сформировали инвесткарту региона. Работа выполнена в рамках регионального инвестстандарта 2.0. Это система взаимодействия с инвесторами, которая включает в себя поддержку проектов, продвижение инвестиционных возможностей, развитие потенциала Липецкой области.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер поддержки бизнеса, развиваем сервисы, которые упрощают взаимодействие с госорганами и делают нашу область», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Карта включает в себя свободные земельные участки и объекты для развития бизнеса. С помощью данного ресурса можно узнать о мерах поддержки предпринимателей. Потенциальный инвестор всего в несколько шагов может подобрать необходимую площадку или помещение и подать заявку со своими данными для обратной связи.

На инвестиционную карту нанесены земельные участки для аренды или выкупа. Здесь же указаны адрес площадки, её размер, координаты, кадастровый номер, категория земель, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры. Подобная информация размещена и для выбора помещений. Это может быть здание бывшей столовой или кафе, школы, склада, мастерской, лечебного учреждения.

«Мы постарались сделать карту максимально удобной и понятной. С ней могут работать не только потенциальные инвесторы, но и специалисты профильных ведомств. Липецкая область сохраняет высокие позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата и для нас важно, чтобы территория региона оставалась комфортной для реализации бизнес-проектов любого уровня. Инвесткарта будет постоянно дополняться новыми объектами, а информация уточняться в соответствии с запросами и отзывами наших партнеров», – рассказал директор Агентства инвестиционного развития Липецкой области Александр Базаев.

Инвестиционная карта региона доступна на инвестпортале Липецкой области.