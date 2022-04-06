Команда Липецкой области принимает участие в образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», запущенную ВШГУ РАНХиГС совместно с Министерством экономического развития в 2022-м году.

В регионе сформировали первый состав инвесткоманды, в которую вошли 25 участников из региональных и муниципальных органов власти, агентства инвестиционного развития во главе с заместителем главы администрации Липецкой области Сергеем Курбатовым. Они изучат лучший региональный опыт организации инвестиционной деятельности.

«Одна из ключевых задач 2022 года практически для каждого региона это перезапуск инвестиционного цикла в условиях новой геополитической ситуации. Это потребует качественно новых знаний и навыков от региональных команд. Цель обучения программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» – сформировать такие знания и навыки, а также обеспечить слаженную, командную работу всех региональных институтов развития и исполнительных органов. Полученные знания помогут нам грамотно организовывать работу в рамках регионального инвестиционного стандарта», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов.

Участников обучения ждут деловые игры, разбор лучших практических кейсов, рефлексивные практики, сессии с представителями Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив, инвесторами, выпускниками прошлых лет, также вебинары с экспертами, практикумы по работе в команде.

В 2021 году Липецкая область вошла в число 30 пилотных регионов по реализации нового механизма. В регионе ведется работа над внедрением инвестиционного стандарта 2.0, которая предполагает комплексную работу по пяти ключевым элементам. Два элемента стандарта уже внедрены в регионе.

Так, в регионе функционирует Агентство инвестиционного развития, которое в режиме «одного окна» сопровождает инвестора от момента подачи заявки до запуска проекта, консультируя по всем имеющимся вопросам и обеспечивая взаимодействие с органами власти, в том числе помогает в привлечении финансирования. Также принята региональная инвестиционная декларация – перечень обязательств перед инвестором о сохранении условий реализации инвестиционных проектов и сейчас размещена на Инвестиционном портале Липецкой области в разделе «Национальный рейтинг» по ссылке.

В настоящее время формируется состав и порядок работы инвестиционного комитета региона. А также ведётся работа по формированию свода инвестиционных правил, чтобы оптимизировать сроки ключевых инфраструктурных процедур при реализации инвестпроектов. А также усовершенствуется инвестиционная карта – сервис для инвестора, который позволит быстрее принимать решение о реализации проектов, оптимально размещать новые объекты.

«К нам охотно идут инвесторы, по показателям инвестиций на душу населения, по приросту, вложению в капитал компаний, мы находимся на очень высоком уровне в ЦФО. Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в регионе. Создание инвесткоманды и проведение ее обучения – необходимое условие для успешного внедрения Регионального инвестстандарта, нового механизма поддержки инвесторов», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

С 2023 года результаты внедрения стандарта будут учитывать в ежегодном национальном рейтинге состояния инвестклимата, который формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ). А регионы, успешно внедрившие стандарт, смогут получить компенсацию выпадающих доходов от предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета.