Инвестиционные проекты в сфере птицеводства реализуются в Липецкой области

Липецкая область находится в числе лидеров по развитию птицеводства. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, это направление является динамично развивающимся сектором агропромышленного комплекса и характеризуется высокой эффективностью производства.

Сейчас в области работают 29 птицефабрик мясного направления и три – яичного. Общая численность птицы в целом по хозяйствам всех категорий на 1 декабря составила 12,7 млн голов, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – 10,9 млн. Интенсивное ведение отрасли с внедрением инновационных ресурсосберегающих технологий содержания и кормления птицы, современных методов племенной работы, организация глубокой переработки продукции и умелый маркетинг позволили добиться стабильного роста объемов производства мяса птицы за последние годы. Так, по хозяйствам всех категорий области производство мяса птицы за 2000-2019 годы возросло с 21,5 тыс. до 187,4 тыс. тонн.

За 11 месяцев этого года в сельхозпредприятиях произведено 171,3 тыс. тонн птицы на убой или 104% к уровню 2019-го. В области реализуется несколько инвестиционных проектов в сфере птицеводства. Крупнейшие среди них – ООО ПХ «Рудничное» в Хлевенском районе и ООО «Кривец-птица» в Добровском районе. «Рудничное» завершает реконструкцию фермерского животноводческого комплекса под птицеводческие площадки родительского стада. Заявленная мощность комплекса – 22 млн яиц в год. В этот объект планируется вложить 1,825 млрд рублей. «Кривец-птица» построила птицеферму по производству мяса индейки (2 очередь) мощностью 2 тыс. тонн в год в живом весе. Вложенный объем инвестиций составил 120 млн рублей.

Высокое качество продукции липецкого АПК подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в отраслевых конкурсах. «Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.