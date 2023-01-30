Девятый инвестиционный Форум прошел в Елецком районе Липецкой области. Представители профильных ведомств, корпораций, компаний, которые реализуют или готовы реализовать проекты на территории района, обсудили планы развития бизнеса и туризма. Начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков представил участникам стратегию развития региона до 2030 года. Наряду с ростом экологичных агропромышленных комплексов она предусматривает особое внимание к промышленно-техническому кластеру.

«Это совокупность предприятий, которые будут работать синхронно. Для этого мы намерены развивать единую систему управления кластером, которая позволит сделать акцент на более тесном взаимодействии между предприятиями, в том числе, расположенных в ОЭЗ «Липецк». Они будут иметь возможность обратиться в единое окно, которым сейчас выступает Агентство инвестиционного развития Липецкой области. Продолжится развитие кадрового проекта», – рассказал Кирилл Дождиков.

Глава администрации Елецкого муниципального района Олег Семенихин отметил неизменный интерес представителей бизнеса и власти к инвестиционному Форуму. Каждый год муниципалитет привлекает новых инвесторов. Этому способствуют выгодное месторасположение, различные направления для развития бизнеса, хорошая инфраструктура, заинтересованность властей и желание к взаимному выгодному сотрудничеству.

Успешный пример внедрения бизнес-стратегии на территории района – Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк». Она была открыта в 2016 году. Сегодня на ней зарегистрировано 14 компаний резидентов с мировым именем. В основном это предприятия сельскохозяйственной направленности, что позволяет говорить о создании отдельного кластера. На предприятиях трудятся около 500 человек, в основном, это жители Ельца и Елецкого района. «Освоение Елецкой площадки дало серьезный рост налоговых отчислений. В первую очередь, налога на доходы физических лиц. Это очень важно, поскольку именно этот налог является основной составляющей доходной части бюджета района. За весь период от предприятий резидентов и строительных организаций, выполняющих подрядные работы на Елецкой площадке, в наш бюджет поступило более 156 миллионов рублей налога на доходы физлиц», – отметил Олег Семенихин.

В ноябре 2019 года на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» был заложен первый камень при строительстве завода компании «Сингента Продакшн». Это один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства в мире. Предприятие введено в эксплуатацию, проходит процедуру лицензирования в Ростехнадзоре. Запуск запланирован на II квартал 2023 года. Как рассказал руководитель отдела планирования логистики компании Андрей Плаксин, при выборе участка, в первую очередь, рассматривалось его логистическое расположение и инвестиционный климат региона.

Еще один резидент Елецкой площадки – компания АСК, один из ведущих поставщиков сельскохозяйственной продукции в России. Участок для строительства завода был выбран в связи с формирующимся вокруг кластером.

«Эта площадка – своеобразный центр, где сходятся все пути для нашей деятельности. Также хочу отметить наличие уже практически готовой инфраструктуры. Вода, электричество, газ – все это уже есть. За что отдельная благодарность руководству ОЭЗ «Липецк», – отметил директор АО «АСК» Сергей Абрамов.

В настоящий момент в России имеется хороший производственный потенциал для замещения иностранной продукции. Компания «Петэксперт» намерена активно включиться в работу по импортозамещению и наладить выпуск отечественных кормов для домашних собак и кошек. В конце декабря 2022 года на Елецкой площадке был заложен камень в основание будущего завода. Сейчас ведутся строительные работы. В этом году компания планирует возведение и запуск в эксплуатацию первого производственного блока.

«При выборе участка нас, естественно, интересовала инвестиционная привлекательность региона и конкретно Елецкой площадки. Она располагает великолепной транспортной доступностью, отличной инфраструктурой. Важно уважительное отношение к инвестору на уровне как региональной, так и муниципальной власти», – подчеркнул совладелец и генеральный директор компании «Петэксперт» Дмитрий Цыпин.

Во время проведения Форума также была отмечена работа Агентства инвестиционного развития Липецкой области. Его специалисты в рамках рабочего визита посещали Елецкий район в 2022 году, чтобы познакомиться с его потенциалом и презентовать представителям бизнеса. По итогам встречи было сформировано 15 паспортов инвестиционных площадок, подходящих для промышленного производства и имеющих наиболее выгодную логистику. Несколько крупных компаний заинтересовалось реализацией своих проектов на территории района, часть из них уже начали взаимодействие с руководством муниципалитета.

Важность деятельности ОЭЗ не раз отмечал и губернатор Игорь Артамонов: «Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния. ОЭЗ «Липецк» сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах», – считает Игорь Артамонов.