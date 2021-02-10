10 февраля 2021 года в администрации Липецкой области состоялось совещание руководства области с региональными экспертами агентства стратегических инициатив и представителями бизнес-сообщества в рамках подготовки к Национальному рейтингу 2021, организованное управлением инвестиций и инноваций Липецкой области.

В совещании в формате ВКС принял участие заместитель директора Центра анализа инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Алексей Гольдич.

Заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов в своем приветственном слове к участникам совещания отметил: «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, формирование общего инвестиционного и информационного пространства, совершенствование условий ведения бизнеса и инвестирования являются основой для привлечения инвестиций в Липецкую область».

В рамках совещания обсуждались некоторые показатели Нацрейтинга и работа государственных органов власти по совершенствованию инвестиционного климата в регионе:

инвестиционный портал Липецкой области;

инвестиционное региональное законодательство;

Совет по улучшению инвестиционного климата в Липецкой области;

каналы прямой связи и обратной связи с руководством области;

специализированная организация по работе с инвесторами в регионе – Агентство инвестиционного развития Липецкой области;

портал по поддержке малого предпринимательства;

государственная поддержка малого и среднего бизнеса в области;

оценка регулирующего воздействия.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

«Создание благоприятного инвестиционного климата – комплексный процесс, требующий слаженной работы всех структур. Совместные усилия бизнеса и власти – основа достижения высоких результатов региона. На протяжении 5 лет Липецкая область входит в ТОП-30 лидеров среди субъектов РФ в Национальном рейтинге. Это значит, что мы находимся в числе самых инвестиционно – привлекательных и благоприятных регионов для инвестирования», – отметила Евгения Локтионова, начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области.

В ходе совещания участники обсудили вопросы региональной государственной поддержки, обратной связи власти и бизнеса по решению проблем, возникающих в процессе предпринимательской деятельности, предложения по совершенствованию налогообложения, брендирование региона и другие.