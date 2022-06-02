Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области (АИР) проводят рабочие встречи с главами районов региона, на которых обсуждают инвестиционные возможности муниципальных образований. Каждый район обладает своими особенностями – для развития туризма, сельского хозяйства, промышленности. Задача АИР состоит в том, чтобы помочь муниципалитетам стать еще более инвестиционно привлекательными.

Рабочие встречи уже прошли в Тербунском, Елецком, Липецком, Добринском, Добровском, Чаплыгинском районах. У глав каждого из них есть свой бизнес-план по продвижению территорий, освоению неиспользуемых земель, объектов. К примеру, в Добринском селе Павловка свободно для потенциальных инвесторов здание бывшей школы-интерната площадью около 3,5 тыс. кв. м. Объект недавно отремонтирован и находится в хорошем состоянии.

Глава Добровского района Анатолий Попов намерен развивать экотуризм и рыбоводство, для этого имеются все ресурсы. Тербунцы выступают за повышение узнаваемости муниципалитета. Он удален от областного центра, но связан региональными трассами с Воронежской, Тульской, Курской, Орловской областями, имеет выход на федеральную трассу М4 «Дон». Здесь проходит Юго-Восточная железная дорога, успешно действует промышленная инвестплощадка «Тербуны».

Елецкий район предложил сотрудникам Агентства инвестиционного развития совместно найти партнеров для развития бизнеса на незанятых земельных участках. Инвесторы для этих целей уже есть, с одним из них сейчас ведутся переговоры.

«В ближайшее время мы проведем рабочие встречи с руководителями всех районов. В наших планах – выстроить открытые взаимоотношения между АИР, муниципалитетами и потенциальными инвесторами для более оперативной отработки всех направлений, которые могут быть интересны бизнесу и выгодны региону. Объекты и земельные участки будут отмечены на инвесткарте и включены в специальный реестр, чтобы инвесторы могли свободно найти необходимую информацию и эффективно реализовать тот или иной проект», – рассказал директор Агентства инвестиционного развития Александр Базаев.