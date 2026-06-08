Инвестор вложит полмиллиарда рублей в создание гостиничной сети в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Зонт Хотел Групп» Николай Филатов на ПМЭФ-2026 заключили соглашение о развитии гостиничной инфраструктуры региона. Объём инвестиций составит порядка 500 млн рублей. Реализация проекта рассчитана до 2030 года.

В рамках соглашения планируется создание современной сети отелей, что позволит сформировать больше 150 новых рабочих мест для жителей региона.

Соглашение предусматривает не только строительство новых объектов, но и модернизацию существующей гостиничной сети, что в совокупности с запланированными инвестициями должно дать мультипликативный эффект для смежных отраслей: общественного питания, транспортных услуг и розничной торговли.

«Мы хотим, чтобы Липецкая область всё больше интересовала туристов. У нас есть события, природа, история. Но чтобы гости оставались, нужна современная инфраструктура. Строительство новых отелей и повышение качества сервиса — это именно то, что позволит нам сделать туризм полноценной частью экономики. Радует, что есть инвесторы, которые готовы в это вкладываться», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания «Зонт Хотел Групп» основана в 2011 году. Специализируется на управлении независимыми отелями и объектами под международными брендами, создавая экосистемы для инвесторов, гостей и команд в России и СНГ. В портфеле компании — бренды Radisson, Hilton, Accor, Wyndham, а также собственный бренд ENZO.