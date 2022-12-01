Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области (АИР) побывали с рабочей поездкой в Краснинском районе. Глава муниципалитета Алексей Телков представил им площадки, которые потенциальные инвесторы могли бы использовать для развития бизнеса.

В селе Красное расположен свободный земельный участок площадью 6,3 гектара, на котором раньше действовал пивоваренный завод. К нему подведены все необходимые коммуникации, есть несколько скважин с водой. Еще одна территория размером 134 гектара находится недалеко от районного центра. Этот участок можно использовать для строительства тепличного комплекса или промышленных объектов.

Для возможного развития туристического бизнеса Краснинский район предлагает землю в деревне Засосенка. Правительство Липецкой области поддерживает наиболее интересные концепции и инвесторов на региональном уровне. «В 2022 году мы разработали для участников рынка специальный грант «Туризм». Его получили пять проектов. Конечно, мы предусмотрим меры поддержки для туристического бизнеса и в следующем году», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. Участок в Засосенке находится в районе слияния двух рек – Сосны и Дона. Красивые пейзажи и чистый воздух предполагают строительство, например, глэмпинга или базы отдыха. Недалеко от этой территории можно возвести жилой район с малоэтажной застройкой. Туристическую зону также предлагают расположить в селе Отскочное, где много живописных ландшафтов на высоком берегу Дона. Здесь уже оборудована смотровая площадка.

«Во время рабочей встречи с руководством района обсуждались приоритетные направления, которые были бы интересны инвесторам. Помимо туристического потенциала муниципалитет может предложить развитие аграрной сферы. Это глубокая переработка сельхозпродукции, животноводство, овощеводство. Большим преимуществом является наличие инженерной инфраструктуры и выход на федеральную трассу М4 «Дон», – рассказали в АИР Липецкой области.

Все объекты будут занесены на инвестиционную карту Липецкой области, которая включает свободные земельные участки и объекты для бизнеса. Карта доступна на инвестпортале (https://invest.admlr.lipetsk.ru/) Липецкой области. Консультации специалистов регионального Агентства инвестиционного развития можно получить по телефону +7(4742)50-20-26, email: [email protected]