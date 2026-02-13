Инвесторы могут получить участки и объекты с готовой инфраструктурой в Липецкой области

Агентство инвестиционного развития Липецкой области сформировало пакет предложений для бизнеса на территории Воловского округа.

Инвесторы могут выбрать проекты в туризме, сельском хозяйстве или пищевом производстве — каждый актив обеспечен землём, коммуникациями или готовой инфраструктурой.

Для туристического сектора доступен участок до 12 га на берегу реки у Ожогинского моста, рядом с Благовещенским женским монастырём и площадкой исторической реконструкции. Здесь будут востребованы глэмпинг или турбаза.

В агропромышленном комплексе инвесторы могут получить 44 га чернозёмов категории сельхозназначения с подведёнными коммуникациями — готовое решение под современные теплицы.

Для перерабатывающей отрасли предлагается бывший хлебозавод в центре села Волово площадью 963 кв. м с сохранившейся инженерной инфраструктурой, что позволяет запустить производство с минимальными вложениями.

Логистические преимущества округа в равной удалённости от Липецка, Воронежа, Курска и Орла (165–175 км), также рядом федеральная трасса «Москва — Юг», проходит железная дорога, налажено автобусное сообщение.

«В Воловский округ бизнес может зайти максимально быстро и с понятными вложениями. Рассчитываем, что эти площадки дадут импульс развитию всего муниципалитета», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для получения детальной информации по представленным проектам обращайтесь в Агентство инвестиционного развития Липецкой области по телефону: 8 (4742) 51-20-27.