Инженерный шедевр в Липецкой области привлекает туристов своей историей

Историю гиперболоидной башни в Полибино рассказали в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области. Пост на страничке ведомства ВКонтакте опубликован сегодня, в день рождения знаменитого инженера Владимира Шухова, чтобы напомнить туристам про башню в усадьбе Полибино Данковском районе.

По словам экспертов, водонапорную башню гиперболоидной конструкции приобрел богатый дворянин Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. Уникальную конструкцию он увидел на Нижегородской промышленной выставке и загорелся идеей ее покупки. В 1896 году под непосредственным руководством автора башню смонтировали в усадьбе.

Размеры инженерного шедевра поражают до сих пор: высота со шпилем – 45 метров, вместительность – 9500 ведер. Башня получила высокую оценку современников. В путеводителе по Нижегородской выставке проведена параллель с башней Эйфеля. Только спустя 20 лет – в 1915 году – подобные башни появились в Воронеже и Тамбове. Всего же в России было сооружено около 150 таких конструкций. Но первая из них до сих пор стоит в Липецкой области.

Шуховская башня – объект культурного наследия федерального значения, уточнили в Госдирекции. На башню в разное время поднимались известные деятели культуры и искусства. По легенде, одними из гостей усадьбы уже в советское время были Александр Солженицын и Анна Ахматова. Рядом с гиперболоидной башней находится еще один притягательный для туристов объект Липецкой области – усадьба Нечаевых-Мальцовых, сообщили в управлении культуры и туризма региона.





Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, побывав в ноябре прошлого года с рабочей поездкой в Данковском районе и осмотрев в Полибино дом, старинный парк и другие достопримечательности, главной из которых считается водонапорная башня, отметил редкую красоту и историческую значимость усадебного комплекса. «Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений, – подчеркнул глава региона. – А усадьбу Нечаевых-Мальцовых планируем поэтапно возрождать».