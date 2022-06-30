Со 2 по 9 октября в Сочи пройдёт грандиозный праздник силы воли: Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Своё мастерство продемонстрируют более 850 атлетов. Это спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Туркменистана.

В программе соревнований: легкая атлетика, настольный теннис, плавание, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, стрельба из лука, фехтование на колясках, паратхэквондо, шахматы и шашки.

«Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, которое пройдет под эгидой движения «Мы вместе. Спорт». Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Липецкие паратлеты готовы представить регион на этих Играх в трёх видах спорта: плавание, настольный теннис, легкая атлетика. Для тренировок спортсменов с ОВЗ в области созданы необходимые условия. Сейчас в регионе более 19 тысяч человек занимаются адаптивной физкультурой и спортом. Особенных атлетов готовит Областная спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва. В ней занимаются 363 человека. В 12 муниципалитетах есть филиалы школы.

«Такие игры нужны, — уверена липецкая спортсменка, чемпионка России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина — академическая гребля), член паралимпийской сборной России Алёна Затонская. — В связи со сложившейся в мире ситуацией, стало меньше соревнований, в которых мы можем участвовать, поэтому нужно проводить дополнительные игры и привлекать другие страны. К нам сейчас приезжают на чемпионаты России атлеты из других стран. И чтобы уровень спортсменов не падал, нужно проводить больше соревнований. Каждый турнир – это подведение определённых итогов работы. Мы анализируем, смотрим, что можно улучшить, проводим работу над ошибками. Это обязательно нужно, если просто тренироваться, результатов не будет. После каждых соревнований происходит толчок вверх. Это очень важно для спортсмена».

Еще подробности читайте здесь: https://lipetskmedia.ru/news/society/lipchane-primut-uchastie-v-paralimpiyskikh-igrakh/