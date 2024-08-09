Уполномоченным по правам человека в Липецкой области назначена Ираида Тихонова. Решение о продлении её полномочий на второй срок принято 8 августа, на внеочередной 42 сессии Липецкого областного Совета депутатов. Ранее кандидатуру липецкого омбудсмена согласовала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ираида Тихонова приняла присягу и будет отстаивать права граждан региона ещё пять лет.

«На протяжении предыдущего срока Ираида Юрьевна демонстрировала высокие профессиональные и личные качества, преданность своему делу и активную деятельность в различных сферах, связанных с обеспечением справедливости и защиты прав граждан. Отдельно хочется отметить и поблагодарить Ираиду Юрьевну за колоссальную работу по освобождению наших ребят из украинского плена. Более 20 парней благодаря нашему омбудсмену вернулись домой», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.