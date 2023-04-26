В регионе

Ираиду Тихонову представят к государственной награде

56 минут назад

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В Липецкой области представят к государственной награде Уполномоченного по правам человека Ираиду Тихонову. С такой инициативой от имени депутатского корпуса выступил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В период проведения СВО по ходатайству Уполномоченного по правам человека восемь военнослужащих из Липецкой области были освобождены из плена. В настоящий момент эта работа продолжается.

Как отмечается в докладе Уполномоченного, вернуть липецких военных из плена удалось при содействии Генпрокуратуры и Минобороны.

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