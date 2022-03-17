Организацию торговли на ярмарке в районе ЛТЗ в Липецке проконтролировала сегодня заместитель главы города Ирина Артемова. Из-за высокого спроса на сахар в областном центре были организованы дополнительные точки продажи популярного товара. Одна из них разместилась рядом с постоянной ярмаркой у Городского Дворца культуры на Коммунистической. Здесь достаточно людно: одну машину с сахаром уже разобрали, порядка 40 человек ждут с минуты на минуту следующую.

— По опыту прошлой недели мы усилили меры безопасности в местах реализации сахара. Теперь около каждой ярмарки за порядком следят сотрудники полиции, — отметила Ирина Артемова. – Дефицита сахара в нашем регионе нет. Из-за того, что на складах он хранится в мешках по 50 килограммов, а реализацию допускаем не больше пяти килограммов на одного человека, увеличилось время фасовки. Ускорить процесс помогают местные предприниматели и волонтеры.

Напомним, сейчас в торговых сетях Липецка можно купить не больше пяти килограммов сахара-песка. Такое же количество продукта может приобрести один человек и на специально организованной ярмарке. Ограничение продажи по количеству упаковок в одни руки было введено, чтобы не дать возможность обогатиться перекупщикам, которые скупают сахар мешками и продают на «Авито» по завышенной цене.

Также Ирина Артемова проверила работу постоянной ярмарки, где предприниматели реализуют не только продукты питания, но и одежду, кухонные принадлежности. Часть торговых мест организатор торгового пространства предоставляет липчанам, имеющим личное подсобное хозяйство, на бесплатной основе. Сегодня занято два из трех модулей. Местные продавцы не жалуются – это лучше, чем сооружать прилавок из ящиков и коробок.

— Место здесь очень удобное, многолюдно. Конструкции крепкие – их не надо каждый день собирать и разбирать, — делится местный продавец Татьяна.

Всего на территории Липецка организована работа 19 ярмарок. Четыре из них появились в новом году.

— Стихийная торговля сегодня активно вливается в организованные ярмарочные пространства и становится с ними единым целым. Если раньше местные садоводы относились к предложениям занять прилавок бесплатно с недоверием, то теперь они убедились, что благодаря организаторам ярмарки они могут реализовать свой товар в удобном формате без затрат на аренду места, — подчеркнула Ирина Артемова.