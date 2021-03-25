Согласно Положению о Совете, в его президиум входят руководители региональных общественных палат – по одному представителю от каждого из федеральных округов. Председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина была выдвинута в состав президиума от Центрального Федерального округа.

Совет общественных палат России обеспечивает взаимодействие Общественной палаты России с общественными палатами регионов. Он должен вырабатывать рекомендации для региональных палат, готовить для них аналитические материалы, оказывать методическую помощь, привлекать к участию в общественной экспертизе региональных и федеральных законопроектов и программ экономического и социального развития. Задача президиума – оперативное решение вопросов и организация выполнения решений, принятых Советом общественных палат России.

– На первом заседании президиума, которое прошло в Москве 23 марта, было решено рекомендовать региональным общественным палатам продолжить работу по мониторингу исполнения поручений президента Российской Федерации, а также принимать участие в мероприятиях общественного контроля, – рассказывает Ирина Бурмыкина. – Еще одна ключевая задача – организация общественного наблюдения на выборах, набор и обучение наблюдателей для осуществления мониторинга избирательных прав граждан России в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

В том, что именно ее кандидатура была выдвинута в президиум Совета от Центрального Федерального округа, Ирина Викторовна видит высокую оценку работы Общественной палаты Липецкой области.

– Влияние Общественной палаты в регионе растет, – говорит Ирина Бурмыкина. – Мы поднимаем серьезные вопросы, даем предложения и на региональный, и на федеральный уровень. Члены палаты проводят качественную экспертизу законопроектов, предлагают эффективные решения региональных проблем. Грамотно организуется исполнение поручений президента – например, мониторинг горячего питания в школах. Отдельно стоит сказать о роли региональной Общественной палаты в поддержке общественных организаций, которые составляют основу гражданского общества. Здесь у нас накоплен большой опыт, и теперь у нас еще больше возможностей систематизировать его и транслировать на федеральный уровень.