Одной из важных тем проходящего в Липецке форума Общественной палаты России «Сообщество» стала культура. Эксперты приняли участие в работе площадки «Противодействие «культуре отмены». Ответ гражданского общества». Липецкую область представила руководитель регионального управления культуры и туризма Ирина Кремнёва.

Отмечалось, что в условиях санкций российская культура, рассматриваемая как «мягкая сила», стала объектом основных нападок «карательных мер» Запада. В рамках дискуссии участники форума обсудили конкретные меры противодействия «культуре отмены» и роли гражданского общества регионов в этом вопросе.

«Само понятие «культура отмены», на мой взгляд, кощунственно. Как бы кому ни хотелось сегодня, культурное наследие России отменить невозможно. Русская культура во всей её многогранности – достояние наших граждан и часть мирового художественного наследия. И кто бы ни пытался его обесценить, такие попытки обречены на провал», – подчеркнула начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.

В условиях новых веяний работа на региональном уровне в условиях санкций и «культуры отмены» продолжается. Идёт реконструкция и модернизация сельских домов культуры, театров и музеев региона. Для жителей Липецкой области эти учреждения культуры стали настоящими центрами притяжения молодёжи. Ирина Кремнёва отметила, что создание материальной базы для эффективного развития всех направлений сферы культуры и искусства региона находятся под личным контролем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Несмотря на все сложности текущей ситуации, мы ощущаем поддержку на всех уровнях – находятся средства на ремонты, на новые стройки, на улучшение материально-технической базы и поддержку талантливой молодёжи, писателей, художников, актёров, мастеров народного творчества», – рассказала Ирина Кремнёва.

В рамках реализации национального проекта «Культура» разработана «дорожная карта» участия всех образовательных учреждений сферы культуры области в оснащении их музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. До 2024 года каждая школа искусств региона получит средства на эти цели.

В 2022 году ведётся строительство ещё двух сельских ДК в рамках нацпроекта «Культура», до конца года капитальный ремонт завершат в шести Домах культуры. В регионе создано семь модельных библиотек. В 2022 году откроют двери ещё четыре модельные библиотеки: в Липецке и Ельце. Пополняются книжные фонды.

Активно реализуется всероссийский проект «Пушкинская карта». На сегодняшний день 36 учреждений Липецкой области принимают в нём участие. За время реализации проекта «Пушкинская карта» 48,4 тысячи человек в возрасте от 14 до 22 лет посетило 913 творческих событий в регионе.

В целях поддержки одарённых детей и молодёжи в соответствии с Законом «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» ежегодно выделяется более 14 млн рублей на оплату областных стипендий и премий 380 юным дарованиям и деятелям культуры и искусства. В 2023 году планируется увеличение этой суммы практически в два раза.

Большую помощь управление культуры и туризма Липецкой области оказывает нашим творческим Союзам писателей и художников, которые в период повышения ценовой политики на художественные материалы и бумагу стали самыми незащищенными. Субсидии СОНКО на популяризацию литературных произведений и произведений художников Липецкой области планирует увеличить с 2023 года.

Сохранение традиций и развитие народной и духовной культуры – одна из важнейших задач управления культуры и туризма Липецкой области. В Единый региональный Реестр объектов нематериального культурного наследия нашего региона включено 56 объектов. Романовская игрушка, традиционный костюм, вышивка, текстильная кукла – всё это живое культурное наследие Липецкой области.

В настоящее время 10 мастеров создают глиняные игрушки; большинство имеют звания народных мастеров России; многие входят в Союз художников РФ. Виктор Маркин – человек, возродивший промысел, – отмечен премиями «Душа России», признан заслуженным художником Липецкой области и почетным наставником. Бережно сохраняют лучшие традиции народного творчества и щедро дарят их зрителям как нашего региона, так и за его пределами множество талантливых коллективов. Каждый район области богат такими самобытными творческими коллективами.

Гордость Липецка составляет прославленный театр танца «Казаки России». За тридцатилетнюю историю коллектив обрёл известность не только в России, но и далеко за её пределами. «Казаки России» становились желанными гостями крупнейших концертных площадок страны, выступая в Андреевском зале Кремлёвского дворца, знаменитом концертном зале имени П. И. Чайковского, Доме кино и более чем в 30 странах мира. В Год литературы театром танца «Казаки России» была осуществлена постановка музыкально-хореографического спектакля «Донская легенда» по мотивам романа М. Шолохова «Тихий Дон», а в Год театра – поставлен музыкально-хореографический спектакль «Пугачёв» по произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка», при поддержке Министерства культуры РФ в 2021 году состоялась премьера мюзикла «Казаки в Париже». Более 250 «казачат» – юных воспитанников детской студии искусства – занимаются по двум направлениям при коллективе театра танца «Казаки России» и ежегодно становятся победителями всероссийских и международных конкурсов.

В 2022 году на базе Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого открывается ТЮЗ, а на базе Липецкой государственной филармонии формируется состав симфонического оркестра.

В регионе проходят: Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи», который широко известен в российских и зарубежных театральных кругах, музыкальные фестивали имени Тихона Хренникова и Надежды Обуховой, ландшафтная опера «Легенда о граде Ельце», удостоенная премии Правительства РФ в области культуры, Международный фестиваль народного искусства «Друзья в гостях у «Казаков России», кинофестиваль российских фильмов «Липецкий выбор» и фестиваль детских фильмов «Радуга», областные молодёжные Дельфийские игры «Старт надежды», Джазовый фестиваль.

Театрально-концертные учреждения нашего региона в своей детальности не перестали использовать творческое наследие зарубежных композиторов и драматургов. В 2022 году в Липецком государственном театре кукол поставлен спектакль «Жить не тужить» по произведению Ованеса Туманяна приглашенным режиссером А. Барсеганом из республики Армения. В Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого поставлен спектакль по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. В Липецкой государственной филармонии на концертах используются произведения Моцарта, Бетховена, Баха, Вивальди и других зарубежных композиторов.

27 августа состоится фестиваль джаза в рамках 100-летия джаза в России с участием В. Эленкрига, С. Жилина, М. Мерабовой и других ведущих музыкантов России. А в ноябре на фестивале российских фильмов «Липецкий выбор» состоится кинопоказ лучших российских фильмов победителей международных и российских кинофестивалей 2020-2022 годов.

Участие в форуме также приняла заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Анна Иванникова. Она выступила в качестве эксперта в зале «Тверь» на площадке «Живое наследие как ресурс развития территории», где рассказала о романовской игрушке и её туристическом потенциале. Директор Центра развития культуры и туризма Липецкой области Людмила Горегляд привела пример развития территории в условиях санкций и импортозамещения в виде освоения новых туристических направлений для гостей региона.