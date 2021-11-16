Начальником управления культуры и туризма Липецкой области назначена Ирина Кремнёва. К исполнению своих обязанностей она приступила с сегодняшнего дня.

Ирина Александровна родилась в 1984 году в Липецке. В 2006 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности юриспруденция, дополнительно получила образование переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Имеет высшее образование экономиста, полученное в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Повышала квалификацию в академии туризма UNWTO.

Трудовую деятельность Ирина Кремнёва начала в должности главного специалиста управления продовольственных ресурсов Липецкой области в 2006 году. Работала консультантом, ведущим и главным консультантом в правовом управлении, где курировала вопросы культуры, образования и социальной сферы. С 2020 года занимала пост заместителя регионального управления культуры и туризма, с 29 октября 2021 года временно исполняла обязанности руководителя данного управления.

Замужем, воспитывает сына.