Искусственный интеллект будет помогать в организации движения по проспекту Победы в Липецке.

В рамках реконструкции на улице Баумана и проспекте Победы установили умные светофоры. Их основная задача – минимизировать заторы, а также увеличить пропускную способность магистралей. Об особенностях настройки и работы интеллектуальных регулировщиков рассказал журналистам председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

Первый вопрос – проспект Победы. Движение здесь открыли раньше, в декабре приступили к настройке светофоров. Практически месяц ушёл на замеры интенсивности потоков транспорта, разработку режима работы для каждого объекта и наладку координированного управления.

– В течение суток фазы зелёного и красного сигналов меняются в зависимости от загруженности дороги. Например, в вечерний час пик особое внимание мы уделяем сложнейшему перекрестку проспекта с улицей Механизаторов, – подчеркнул Николай Дергунов.

По словам председателя департамента, первая часть плана завершена – все объекты заведены в систему, управляются дистанционно, под каждый разработан суточный режим работы.

– Мы рассчитали транспортные потоки и в зависимости от их интенсивности в течение суток настроили светофорные объекты так, чтобы машины, попадающие на проспект, могли практически беспрепятственно его покинуть. Следующим этапом станет установка детекторов транспорта на пересечениях с улицами Доватора и Механизаторов. Здесь у светофоров появятся временные интервалы, корректируемые системой в режиме реального времени. Это позволит пропустить ещё больший поток транспорта, – пояснил Николай Дергунов.

Специалистам удалось добиться координированного управления светофорными объектами – режимы работы светофоров контролируются из Центра организации дорожного движения. Теперь сотрудники приступают к финальному этапу – настройке адаптивного управления объектами, исходя из сложившейся в определенный момент времени дорожной обстановки. Здесь будут использовать элементы искусственного интеллекта – определять ситуацию и при необходимости влиять на неё, меняя режим работы светофора. Завершить наладку планируют к середине февраля.

– Если запустить «зелёную волну» в классическом виде, то по проспекту транспорт будет проезжать, но мы с трудом будем выпускать тех, кто движется с примыкающих улиц. А основной задачей является учёт интересов всех участников дорожного движения, – отметил Николай Дергунов.

На улице Баумана работы стартовали недавно. Сейчас идёт подключение светофорных объектов к сети Интернет. Специалистам ЦОДД нужно доустановить необходимое оборудование, завести объекты в систему и провести пуско-наладочные работы. Ожидается, что уже к концу февраля и на этой магистрали замерят интенсивность трафика и приступят к настройке светофоров. Полностью выполнить работы планируют весной, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.