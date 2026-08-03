Искусственный интеллект помогает липецким врачам ставить диагнозы быстрее и точнее

Искусственный интеллект как правая рука врача. Работать быстрее, точнее. Вчера – мечта докторов, теперь – незаменимый помощник. Ассистент, который подсветит подозрительные зоны, проведёт измерения и составит предварительный диагноз. Окончательный вердикт, разумеется, всё ещё за врачом. Но сокращение трудозатрат и времени в его работе – колоссальное.

Порядка 15 патологий на одном снимке способен находить алгоритм. От онкозаболеваний до эмфиземы, протрузий и внутричерепных образований. Сегодня липецкие врачи используют наработки Московского Центра диагностики и телемедицины. Платформа «МосМедИИ» — это реально работающий опыт, успешно применённый в столице и теперь работающий в здравоохранении субъектов страны.

«Москва оплачивает регионам возможность работать – использовать ИИ, для них это бесплатно, Москва полностью этот процесс обеспечивает. Это и возможность пользоваться сервисами, которые были созданы в Москве. Надо понимать, что они получают доступ не просто к решениям, а решениям, имеющим регистрационные удостоверения», – отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Раньше отдельные решения ИИ существовали, но было сложно отследить качество. Теперь всё ясно и не требует уточнений и дополнительного мониторинга – всё происходит в рамках уже работающих апробированных методов. Это особенно ценно, когда счёт идёт на минуты.

«Сервисы, используемые при компьютерной томографии головного мозга, отображают изменения, характерные для ишемических и геморрагических изменений – внутримозговые гематомы, инсульты. В Липецкой области в 2024 году введено в практику использование сервисов ИИ, предоставляемых МосМедИИ, позволяющих проводить дополнительный анализ рентген-исследований – будь то флюорография, томография компьютерная, маммография», – пояснил заведующий отделением лучевой диагностики ЛГБ №4 «Липецк-мед» Тимофей Жуков.

Полученные изображения попадают на серверы, обрабатываются нейросетями, к ним прикрепляется дополнительная серия, на которой и отмечаются патологические изменения. Уже более миллиона снимков в месяц анализирует платформа «МосМедИИ» – это данные со всей страны. Всего же с момента внедрения – более 16 миллионов исследований. Таким образом, медучреждения в регионах получают равные возможности с клиниками федерального центра.