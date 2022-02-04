В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» специалисты повышают безопасность и комфорт на городских магистралях Липецка. Одно из мероприятий – внедрение интеллектуальных транспортных систем, установка на светофоры оборудования, позволяющего менять режимы их работы в зависимости от дорожной обстановки.

Как известно, в прошлом году в рамках ремонта на участке между площадями Плеханова и Героев установили три обновлённых регулировщика. В планах на этот год – подключение их к системе.

— Уже установили две камеры для наблюдения за ситуацией в режиме реального времени, сейчас анализируем транспортные потоки. Следующий шаг – монтаж датчиков, измеряющих интенсивность движения и внедрение интеллектуальной системы, — рассказывают в Центре организации дорожного движения.

По словам специалистов, процесс настройки «зелёной волны» будет небыстрым. У магистрали, в отличии от проспекта Победы две особенности – высокая интенсивность трафика в часы пик и отсутствие сложных перекрёстков. В Центре организации дорожного движения обещают приложить все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно.

Продолжаются работы по созданию системы умных светофоров на проспекте Победы. Если ранее необходимое оборудование установили на участке между площадями Победы и Кольцевая, то теперь аналогичные работы проводят на отрезке от Кольцевой до площади Танкистов. В планах — подключение к автоматизированной системе управления дорожным движением ещё нескольких городских улиц с интенсивным движением.