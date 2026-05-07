Искусственный интеллект в арт-терапии применяют в липецком детсаду №2

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил детский сад №2 «Облачный кит», где педагоги активно используют цифровые технологии и искусственный интеллект.

В садике 14 групп и 460 воспитанников. Группы называются: «Электроники», «Тактоши», «Гагаринцы», «ЛГПУши», «Политеши». Одна из фишек учреждения — логопедия с дополненной реальностью. Ребёнок описывает картинку, например, лето, осень, животное, а нейросеть преобразует речь в текст и мгновенно генерирует уникальное изображение по описанию. Так ребенок учится развёрнутым описаниям, правильным падежам и логике. ИИ анализирует пропущенные звуки, скорость речи и словарный запас и выдает результат логопеду.

ИИ используют и психологи. Ребенок рисует свои страхи, например кобру или паука, а потом загружает в приложение «Шедеврум» и задает промт: трансформировать образ так, чтобы он перестал пугать. В результате на экране появляется улыбающееся существо. Кроме того, с помощью нейросетей здесь пишут индивидуальные терапевтические сказки и читают их малышам перед сном.

В «Облачном ките» есть и другие занятия: 3D-моделирование, где дети сканируют предметы, создают модели и печатают их на 3D-принтере. На робототехнике дети собирают роботов с датчиками и программируют их на простейшие движения.

«Цифровая культура должна прививаться с яслей. Сегодня мы видели, как нейросеть преобразует речь дошкольника в четкий текст и анализирует ее параметры — раньше логопеды делали вручную неделями. Нужно внедрять ИИ в методику логопедов и психологов других учреждений», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.