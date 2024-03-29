Телеканал «ЗВЕЗДА» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации запускает эфир Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024», где соберутся самые талантливые и яркие исполнители из разных уголков страны. Липецкую область представит группа «Репа». Кто из исполнителей пройдет в финал — решит голосование телезрителей. Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 6 апреля.

Музыканты из группы «Репа» создают свою авторскую музыку, в основе которой элементы традиционной культуры, распевов и народных текстов. В репертуаре зарубежные и русские хиты, которые переделаны на народный лад с добавлением этнических инструментов, традиционного русского многоголосия с забористыми деревенскими шутками и юмором.

Руководитель группы «Репа» Юлия Алакина родом из Ельца. Музыкальное образование получила в Липецке, в колледже искусств имени К.Н. Игумнова на отделении руководителя народного хора. Принимала участие в многочисленных телевизионных шоу, таких как «Минута славы», «Страна талантов», «Поле чудес». Также она является композитором, автором и исполнителем песен в различных жанрах, эксперт международного молодёжного форума «Таврида» 2019 – 2020, экс-вокалистка Пелагии.

«Липчане всегда активно поддерживают земляков в различных конкурсах. И на этот раз, уверен, не пожалеют своих голосов. Артисты, которые берегут традиции, заслуживают особого уважения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.