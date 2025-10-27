Используя науку с пользой для дела

Учащиеся агрокласса лицея №1 п. Добринка стали дипломантами регионального этапа Всероссийского конкурса «Школьный агростартап».

Этот проект направлен на популяризацию фермерства у молодежи, развитие навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, популяризацию аграрных профессий.

Ученики нашего лицея достойно представили Добринский район на его региональном этапе, который прошел в начале октября на базе молодежного центра «АгроАкселератор» в Ельце. Участники со всей области — а это 15 команд — представили на суд жюри свои проекты.

Добринские ребята выбрали тему «Гидропоника – идеальный способ выращивания зелени и овощей для школьных столовых».

Команда из пяти человек во главе с капитаном Марией Токмаковой озвучила свой бизнес-план, использовала при защите проекта красочный рекламный плакат с авторскими стихами о самом большом в области сельскохозяйственном районе.

Юные агроноваторы из Добринки покорили жюри глубокими знаниями выбранной темы, нетривиальным подходом к изложению бизнес-плана. Примечательно, что все члены команды — семиклассницы — были самыми маленькими по возрасту (остальные участники являлись старшеклассниками). Но держались уверенно и спокойно. А всё потому, что к конкурсу мы готовились тщательно: изучали основы предпринимательства, прошли целый курс по теме «Гидропоника». Ведь все девочки — из агротехнологического класса. И, хотя официально он открыт только в нынешнем учебном году, заниматься в нашей лаборатории качества и биотехнологии (напомню, что такая лаборатория в районе пока единственная!) они начали значительно раньше.

И вот — итог: компетентное жюри, возглавила которое Екатерина Маркова — министр сельского хозяйства области, присудило нашей команде почетное второе место с вручением диплома.

А по завершении конкурса девочек ждал необыкновенный сюрприз: руководитель отдела по реализации проектов Лев Канда поделился с юными аграриями бесценным практическим опытом и секретами технологии гидропоники, провел экскурсию по модельным гидропонным фермам с богатым ассортиментом выращиваемой зелени.

Домой наша команда возвращалась в приподнятом настроении. Мы рады победе! И по праву делим ее с нашим давним другом и спонсором Геннадием Николаевичем Крутских — депутатом областного Совета депутатов, руководителем ООО «Гелиос». Благодаря его финансовой поддержке наша лаборатория оснащена необходимым оборудованием, которое помогает школьникам осваивать новейшие биотехнологии.