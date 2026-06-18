Испорченный праздник

Вот и не верь после этого в магию чисел. Тринадцатого июня, на следующий день после турнира по мини-футболу на Кубок главы Добринского округа, стадион «Колос» готовился принять очередной матч чемпионата Липецкой области, в котором паршиновский «Родник» должен был сыграть с командой из Станового. Но у «чертовой дюжины» на этот счет было особое мнение…

Хронология событий такова. Поздним июньским вечером, когда в Добринском округе завершались праздничные мероприятия по случаю Дня России, тренеру «Родника» позвонил наставник ФК «Становое» и сообщил, что они завтра не приедут в Добринку. Причиной невыезда была обозначена невозможность собрать полноценный состав. Напомню, что матч должен был состояться в полдень субботы.

— После телефонного разговора с представителем становлянцев, — сообщил В. Макаров, — я оперативно оповестил о факте завтрашней неявки команды гостей областную Федерацию футбола, судейский комитет, а также тех, кто должен был присутствовать в день игры на стадионе: правоохранителей, медиков, работников «Колоса». Болельщики по «сарафанному радио» поделились новостью друг с другом. Последние, к слову, были огорчены больше остальных. После ветеранского турнира по мини-футболу они на следующий готовились смотреть футбол «большой», более скоростной и эмоциональный. Не судьба.

А начиналось все так. По установленному правилу за три дня до предстоящей встречи паршиновский и становлянский тренеры согласовали дату, время и место ее проведения. Эти данные — суббота, 13 июня, 12.00, Добринка, стадион «Колос» — были размещены на официальном сайте областной федерации. В сети Интернет также появились объявления с приглашением болельщиков на стадион. А гости практически в ночь перед матчем заявляют — не поедем к вам. Почему? — Потому что. В нашем случае — полное неуважение к правилам честной игры.

Из истории вопроса. Неявки команд на выездные матчи — явление в областном футболе, хоть и не частое, но иногда встречающееся. Бывало, что футболистов подводил транспорт. Форс-мажор никто не исключал. В таком случае несостоявшийся поединок, как правило, переносился на резервную дату. А так — ездило абсолютное большинство команд. Без оглядок на погоду и расстояние. Как пример: 1979-й год, команда Добринки в рамках чемпионата под эгидой ДСО «Урожай» ждет на игру соперников из села Красное, до которого почти две сотни километров. И гости приезжают. В кузове открытой автомашины, на деревянных лавках. Да, некомфортно, да, далеко, но ради его величества футбола можно было потерпеть временные неудобства. Кстати, тот матч краснинцы выиграли и в статусе триумфаторов отправились домой. На открытой машине. Между прочим, расстояние от Добринки до Станового всего на несколько километров больше, чем до Красного.

Ну всё, казалось, что тему неявки ФК «Становое» в Добринку можно закрывать. Но с этим явно была не согласна цифра тринадцать. Зачем-то в этот день на матч-фантом, которого и быть не должно, отправилась судейская бригада из Липецка. По прибытии на место «люди в черном» обнаруживают пустой стадион и начинают звонить В. Макарову, выясняя, кто, где и почему? Тренер паршиновской дружины ввел их в курс дела (читай выше) и еще раз повторил, что работники областного судейского комитета были в курсе предстоящих перемен.

Судьбу отмененного поединка согласно регламенту соревнований должен решить контрольно-дисциплинарный комитет областной федерации футбола. Становлянцам могут засчитать либо техническое поражение, либо перенести матч на резервную дату. Иное решение, кроме как абсурдным, назвать будет сложно. Это как в советские времена по окончании одного из матчей чемпионата Добринского района представитель проигравшей команды написал протест, где была такая фраза (орфография сохранена): «Гол был забит из офсая (правильно — офсайда), что зафиксировали оба боковых судьи». Положение вне игры определяет один лайнсмен.

А магия чисел все-таки существует…