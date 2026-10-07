Испытания её не сломили

ИСПЫТАНИЕ СУДЬБОЙ

У каждого человека своя судьба. Кто-то проживает относительно лёгкую счастливую жизнь, а кто-то — сложную, со множеством преодолений. Героиня нашего рассказа на протяжении своей жизни испытывала невероятные трудности, которые не каждому человеку по плечу, преодолевала их с достоинством и вышла победителем.

Галина Борисовна Матыцына является председателем первичной ячейки №3 Добринской местной организации ВОИ. На недавно прошедшей конференции её избрали членом президиума Добринской МО ЛО ВОИ. Как говорит сама Галина Борисовна, общественная работа для неё своего рода отдушина. Именно в обществе она почувствовала себя нужным человеком, раскрепостилась, обрела единомышленников и новых друзей. С большим удовольствием участвует в организации и проведении мероприятий. Особенно ей нравятся спортивные соревнования и участие в заседаниях культурно-досугового клуба «Отдушина». Галина не просто участвует в спортивных состязаниях, но и становится их призёром в таких видах спорта, как пулевая стрельба из пневматической винтовки, шашки.

Так сложилось, что Галина Борисовна после смерти мужа живёт одна в большом доме в Прогрессе. Конечно, в силу своего неуёмного характера старается всячески разнообразить свой досуг. Ей есть с кем общаться, потому что она не теряет связи со своими родственниками, соседями, подругами. Заботятся о ней и её сыновья. Старший сын Александр не только звонит ей, но и почти каждый день приезжает помочь по хозяйству. У неё огромный огород, где она с любовью выращивает овощи, несмотря на все свои болячки. А трудиться она начала с раннего детства.

ДЕРЕВНЯ ДЕТСТВА

Родилась Галина в теперь уже забытой деревне Поповке, в которой была всего одна улица примерно из 25-30 домов. Здесь же жила прославленная в прошлом свекловичница Евдокия Семёновна Баскакова, Герой Социалистического Труда.

Наша героиня была первым ребёнком в многодетной семье Рущинских Бориса Васильевича и Валентины Владимировны. Их саманный дом, крытый соломой, был просторный, с полатями, крашеными деревянными полами, что мог себе позволить не каждый селянин. Отец работал в совхозе «Кооператор» и конюхом, и скотником, но большую часть жизни — пастухом. Нанимался стеречь домашний скот в близлежащих сёлах и деревнях.

В их деревушке не было ни начальной школы, ни магазина, ни клуба, ни библиотеки. Раз или два в неделю приезжала автолавка с продуктами и товарами первой необходимости. Жители с нетерпением её ждали и заранее выстраивались в очередь. Это был настоящий праздник. В школу дети ходили за четыре километра, в п. Прогресс. Зимой родители по очереди доставляли их на санях, а осенью и весной приходилось ходить пешком.

Галина в 1 класс пошла в 1960 году. Несмотря на все старания, особых успехов в учёбе не проявляла, так как была старшей в семье, и родители видели в ней помощницу и опору. Она и с малышами сидела, и пелёнки стирала, и по хозяйству дома управлялась. Достаточно сказать, что маленькая девчушка научилась доить корову в 8 лет. Галине не оставалось времени на то, чтобы поиграть с соседскими ребятишками, сходить на речку искупаться. Детства она почти не видела, так как очень рано повзрослела.

НОВЫЙ ДОМ — НОВАЯ ЖИЗНЬ

В семье подрастало уже 6 детей, когда родители, собственно говоря, из-за них решили переехать в Прогресс, где была начальная школа. Однако жилья там не было. Купили разборный финский щитовой дом, который надо было поставить, обложить кирпичом. Чтобы осилить стройку, отец работал днем и ночью, часть денег мать занимала у родственников, а потом постепенно возвращала.

Матери стоило больших усилий справляться с навалившимися на её плечи трудностями. Как только она всё успевала!

Галина из детства помнит такой трагический случай, когда в открытый колодец упал трёхлетний братишка Петя. В этот день глава семьи взял старшую Галину пасти скот. Мать вышла на огород, а за маленьким Петей поручила смотреть дочке Валюшке. В какой-то момент девочка отвлеклась, а Петя каким-то образом залез на лавочку для ведра, сдвинул крышку колодца, не удержался и упал в воду. Всё случилось так быстро, что выбежавшая из дома сестра Валя, заглянув в колодец, увидела поверх воды только голубую майку брата. Она что есть мочи закричала маме. Та не растерялась. Будучи беременной, перепоясалась цепью от ведра и с помощью прибежавших на шум соседей опустилась в колодец. Мальчик был спасён. Когда пастухи вернулись вечером домой, то увидели, как мать отогревала закутанного в одеяло, продрогшего Петю. Слава Богу, что всё благополучно обошлось!

Между тем в Прогрессе новый дом с четырьмя комнатами был построен. Жалко было расставаться с Поповкой, живописным и привольным местом с огромным прудом, двумя плотинами, роскошными были садми, в которых росли груши и яблоки.

ОТ ПАСТУШКИ ДО СТРОИТЕЛЯ

Окончив кое-как начальную школу, Галина отправилась в 5 класс в Чуевскую среднюю школу вместе со своими одноклассниками. Учёба давалась тяжело, практически по всем предметам, кроме математики, были большие пробелы. Галя отставала, так как учёба в многодетной семье была на втором плане. В 5 классе она осталась на повторный год обучения. Кое-как окончила 6 классов и пошла с отцом стеречь скотину.

Судьба, конечно, печальная. Девочка завидовала своим сверстникам, ей хотелось быть с подругами. Когда Гале исполнилось 14 лет, случайно она прочитала в газете объявление, что в Тульской области в г. Узловая открыто училище №21, которое готовит штукатуров, маляров, облицовщиков, каменщиков. Главное, что принимали туда с образованием 6 классов. Там не только обучали специальностям, но и давали неполное среднее образование. Галя уговорила отца, чтобы он отпустил её учиться. Не всю жизнь же она будет пасти скотину! Поддержала дочку мать, хотя ей трудно было расставаться с такой помощницей, ведь у матери к тому времени было уже 7 детей.

Учёба очень понравилась девушке, она себя чувствовала равной среди равных. Никто не насмехался над ней, не дразнил «пастушихой». Её полюбили не только одногруппники, но и преподаватели. На практике Галя у преподавателей всегда была правой рукой, ей доверяли. Годы учёбы Галина Борисовна считает чуть ли не лучшими в своей жизни.

СВОЯ СЕМЬЯ

Окончив училище, девушка решила остаться в Тульской области, в городе Новомосковске. Галя работала и жила в общежитии. Неподалеку располагалась воинская часть. Галина познакомилась с военнослужащим Сергеем Саяпиным, который на 3 года был старше. По демобилизации он вернулся на родину в Тамбовскую область. Стали переписываться. В 1971 году Гале исполнилось 18 лет и молодые поженились. Вначале они немного пожили на родине мужа. А потом переехали в Добринку и решили обзавестись собственным жильем.

Сергей устроился водителем в совхоз «Кооператор», а Галина взяла 100 штук утят, чтобы вырастить для продажи. Построили большой добротный дом, когда в семье уже подрастал первенец Саша. Дом был построен, а долгов оставалось много. Глава молодой семьи решил наняться пасти скотину в Терпигорево. Галя была вместе с ним. Потом она зарабатывала отделкой индивидуальных домов, государственных построек.

В 1973 году родился сын Женя. После декретного отпуска Галина устроилась на центральную почту на должность сопровождающей почты. В семье как-то не стало ладиться. Галина всё делала для ее сохранения, но усилия были тщетны. Семья распалась. Трудно приходилось молодой женщине с двумя детьми. Но ей повезло. Второй муж оказался непьющим и порядочным человеком. В новой семье родились ещё два мальчика — Павел и Геннадий. Галина, не жалея сил, работала, чтобы обеспечить детей всем необходимым.

Было большое подсобное хозяйство: 2 коровы, бычки, другая живность. Продавала молоко каждый день. В совхозе «Кооператор» брала по 10 га свёклы. Старшие мальчишки, когда немного подросли, помогали матери обрабатывать свёклу. На протяжении своей жизни Галина работала не только на почте, но и поваром в детском саду №2. Хотя у него не было специального образования, но её поставили главным поваром и были довольны её работой. Всё Галина Борисовна делала для семьи, для детей, не жалела себя.

ИСПЫТАНИЯ

Но так случилось в жизни, что ей пришлось много горя хлебнуть с детьми. И сама потеряла здоровье на свёкле. Как-то в сильную жару решила искупаться в пруду. Простудилась. Долго лечилась. Потом — перитонит. В 1999 году перенесла три операции в Добринке, потом еще четыре в областном центре.

А потом муж травмировался — сломал седьмой шейный позвонок. В 2004 году получила 2 группу инвалидности. Но испытания не закончились. Муж заболел онкологией и в 54 года умер после 33 лет совместной жизни.

10 лет прошло с тех пор, когда Галине показалось, что мир вокруг неё рухнул. Осталась одна, немощная, больная. Родителей уже не было в живых. Началась жуткая депрессия. Но надо было жить дальше. Вес у Галины в то время был 180 кг. Это удручало ещё сильнее.

Галина хорошо помнит, как она собралась с силами и дала себе установку: жить дальше во что бы то ни стало. Перевела всю скотину, оставила лишь огород. Села на жёсткую диету, стала ходить в бассейн. И усилия увенчались успехом: постепенно сбросила 60 кг, почувствовала прилив сил. Это была, безусловно, победа.

И сейчас старается поддерживать себя в такой форме. А там и жизнь наладилась. В доме у неё идеальная чистота и в огороде всё в порядке. Около дома разбиты клумбы с восхитительными цветами. В огороде — ни соринки. А там и картошка, и капуста, морковь, помидоры, огурцы, перец, кабачки, дыни, арбузы, капуста, лук, чеснок. И всё элитное, крупное, первого сорта. Есть и плодовые деревья. А сколько банок всякой всячины консервирует Галина! На всю многочисленную семью. Сыновья и снохи с удовольствием кушают «произведения» Галины. Вообще, Галина любит готовить. Она знает сотни рецептов всяких блюд. Среди них много авторских.

По натуре наша героиня общительная, добрая, щедрая, готовая прийти на помощь в трудную минуту. Это помогает ей жить и достойно существовать в социуме.

Так что, жизнь у Галины Борисовны бьёт ключом. Она интересуется всем, что происходит в стране. Её пример сильной женщины может вдохновить любого человека, попавшего в подобную ситуацию. Пожелаем же ей здоровья, оптимизма и удачи!

Тамара ЗАИЧКИНА.