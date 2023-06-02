Уникальную историческую находку обнаружили подрядчики во время ремонта в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. Сняв гипсокартонною обшивку стен в фойе второго этажа, строители открыли фрески в практически исчезнувшей сегодня технике «сграффито». Такие рисунки процарапываются на цветной штукатурке, а затем прописываются как фрески. Похожим образом создавались наскальные рисунки, античные вазы и прочие древние виды декорирования.

Сграффито активно применялось в советском монументальном искусстве: фасады украшали образы строителей коммунизма, покорителей космоса, пионеров. В 90-е годы эти рисунки принялись усердно закрашивать и демонтировать. Техника оказалась на грани исчезновения. От глаз зрителей липецкую роспись закрыли примерно 20 лет назад во время последнего ремонта, хотя фреска в театре Толстого не имеет ничего общего с политикой и идеологией.

Во время строительства здания применяли все самое лучшее, в том числе и в дизайне. Расписывала стены бригада Московского художественного фонда. На трех стенах фойе второго этажа художники отобразили историю развития театра от драматургии «плаща и шпаги» Карло Гольдони до «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. Возглавлял бригаду художников знаменитый Константин Эдельштейн, он и автор эскиза. Работа называется «Сценические герои». В архитектурном ансамбле фреске тоже отводилась своя роль. Яркое цветовое решение должно было просматриваться сквозь прозрачные окна с каскадной лестницы перед театром, которую продолжает лестница внутри здания: поток людей в пальто и в шубах продолжали зрители в вечерних нарядах.

О других художественных замыслах проекта рассказывал главный архитектор стройки Марк Бубнов, «Ленинское знамя» от 3 ноября 1968 года: «В композицию включено монументальное искусство: роспись стен фойе на тему «История театрального искусства», на восточном фасаде мозаика из цветных камней, подпорная стенка с бетонными рельефами, мозаичное дно бассейна. Со стороны улицы Советской на стене воздухозаборного устройства – барельеф из кованой меди изображающий Аполлона на колеснице с четверкой коней, как символ вечного стремления к красоте в искусстве. Эти работы выполнены в очень короткие сроки московскими художниками и получили высокую оценку художественного совета». Теперь руководителям ремонтного проекта предстоит решить, можно ли вписать фреску в современный дизайн театра.