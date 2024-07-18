Выставка «Приезжай, смотри, влюбляйся» открылась в Липецком областном краеведческом музее и продлится до 11 августа. На ней представлены работы художников Центрального федерального округа, которые в течение недели работали в историческом центре Липецка в рамках XX Липецкого пленэра художников.

«Видеть на картинах знакомые места – это всегда вызывает особые чувства и эмоции. А выставка, кроме того, дает возможность познакомиться с тем, как видят наш город гости из других регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пленэр художников ЦФО проводится с 2004 года по инициативе управления культуры и искусства Липецкой области при поддержке руководства региона и секретариата Союза художников России. Его задача на 20 лет заключалась в том, чтобы написать все муниципальные образования Липецкой области. За эти годы 360 художников создали более 4000 полотен с видами Липецкой области, 650 из которых пополнили фонды областных и муниципальных музеев. В текущем году этот масштабный долгосрочный проект завершает свою работу. Организатором XX Липецкого пленэра выступил Елецкий государственный колледж искусств имени Т.Н. Хренникова и Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова.