МХК «Липецк» пробился в четвертьфинал Кубка Регионов НМХЛ, переиграв в третьем матче подряд пермский “АК-59”. После двух побед на выезде липчане вчера победили в родных стенах со счетом 5:4.

МХК «Липецк» впервые в своей истории преодолел первый раунд плэй-офф. Соперник липчан по четвертьфиналу определится по окончании остальных серий 1/8 финала.

МХК Липецк – АК-59 – 5:4 (2:3, 3:1, 0:0)

Счет в серии – 3:0

Шайбы:

Лисицын (Ал-р Абрамов), 01:19 (0:1).

И.Попов (М.Бобров, Агафонов), 12:05 (1:1-бол.).

Видилин (Сергиевский, А.Рыбин), 13:17 (1:2).

Рогозин (Финевич), 15:33 (2:2).

А.Рыбин (Сергиевский, Видилин), 15:42 (2:3).

Шлыков (Ярашев, Нахметов), 25:18 (2:4).

Рогозин (Молдавцев, П.Гришин), 29:12 (3:4-бол.).

М.Бобров (Финевич), 32:46 (4:4).

Евтеев (Агафонов, Рогозин), 39:37 (5:4).

Фото и видео: Чемпионат48