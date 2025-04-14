Октябрьская сельская библиотека (с. Хворостянка) пригласила читателей-детей на первое мероприятие цикла «Истории из старого армейского планшета», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Литературно-исторический микс «Легендарные лётчики Великой» познакомил ребят с судьбами и подвигами военных лётчиков, сражавшихся в ожесточённых воздушных схватках с асами Люфтваффе, а также с произведениями художественной литературы и документальной прозы о мужестве и мастерстве советских авиаторов, их беспредельной преданности Родине и верности воинскому долгу.

Прологом к мероприятию послужило чтение фрагментов писем, адресованных близким людям, в которых пилоты советских штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков рассказывают о тяжёлых боях, своих победах и достижениях, пишут о скорой победе над врагом, любви к Отечеству и готовности сражаться за него до последнего вздоха.

Ребята узнали о подвигах, совершённых Героями Советского Союза И.Н. Кожедубом и А.И. Покрышкиным — самыми результативными пилотами советских ВВС, познакомились с книгами, в которых нашли отражение их воспоминания. Не оставила ребят равнодушными история героической и короткой жизни Аркадия Каманина, вошедшего в историю как самый молодой пилот Второй мировой войны. Узнать больше о юном лётчике, совершившем первый вылет в четырнадцатилетнем возрасте, можно из книги А.В. Григорьева «Дети-Герои Великой Отечественной войны».

Рассказ об Алексее Петровиче Маресьеве, который вошёл в историю как лётчик, сумевший после тяжелейшего ранения вернуться в строй, продолжился чтением фрагмента из «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого. В этом эпизоде Алексей Мересьев, прототипом которого является А.П. Маресьев, восстановившись после ампутации ног и вновь поднявшись на истребителе в небо, уничтожает немецкий самолёт.

Говоря о вкладе женщин-пилотов в победу в Великой Отечественной войне, библиотекарь отметила, что они успешно сражались во всех видах авиации: истребительной, штурмовой, бомбардировочной. В качестве примера она привела М.М. Раскову, которой принадлежала идея создания женских авиационных полков, вошедших в историю под названием «Ночные ведьмы». Она стала одной из первых женщин, удостоенных звезды Героя Советского Союза. Дети прослушали рассказ «Нужны ли солдату косы?» из книги «Ночные ведьмы», которую написала Герой Советского Союза Н.Ф. Кравцова (Меклин) — отважная лётчица, воевавшая в составе прославленного 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка.

О судьбе и боевых заслугах Лидии Владимировны Литвяк, Героя Советского Союза и самой результативной женщины-пилота времён Второй мировой войны, библиотекарь посоветовала прочитать в книге Д. Коваленко «Лидия Литвяк — Белая Лилия Сталинграда».

Л. Кудряшова познакомила детей с биографией Героя Советского Союза Захара Артёмовича Сорокина и его автобиографическим рассказом «Поединок в снежной пустыне» о том, как автор, получив ранение в воздушном бою и совершив вынужденную посадку в тундре, четверо суток добирался до расположения советских частей, перенёс из-за обморожения ампутацию ступней, но вернулся в свой полк и продолжил воевать.

Завершилась встреча минутой творчества: ребята собрали бумажные модели советского пикирующего бомбардировщика военной поры Пе-2.

«Наши люди заслужили Победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Елена ТРУСЮКОВА, заведующая инновационно-методическим отделом МБУК «Добринская ЦБС».