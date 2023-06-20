Впервые на проходящем ежегодно в рамках международной выставки и форума «Безопасность и охрана труда» в программу конкурса творческих работ БИОТ АРТ, в котором могут принять участие и липчане, введена номинация для специалистов по охране труда. Они могут прислать на конкурс истории или сюжеты, связанные с соблюдением правил охраны труда. Пять самых интересных по мнению жюри историй будут воплощены в короткометражные фильмы.

На конкурс принимаются реальные истории или сюжеты из личной практики специалистов по охране труда. Они должны быть изложены в виде рассказа в текстовом формате, объём – до 2800 знаков с пробелами (одна страница формата А4). Работа может быть представлена как в единичном формате, так и серией, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

Специалисты по охране труда являются важным звеном масштабной системы, минимизирующей для людей риск получения профессионального заболевания и случайных травм. Работать в безопасных условиях – это право каждого сотрудника, а работодатель обязан создать такие условия. Также очень важен контроль, чтобы эта деятельность проводилась качественно и ответственно», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс проходит в один этап. Для участия в нём необходимо заполнить электронную форму-заявку на официальной странице конкурса до 25 июля этого года. Определение победителей конкурса, их информирование по электронной почте состоится с 5 по 16 августа. Награждение лучших и демонстрация фильмов пройдут в рамках 27-й Международной выставки и форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2023) с 5 по 8 декабря в московском Экспоцентре на Красной Пресне.

Кроме этого, свой взгляд на безопасность труда в формате видеоролика, комикса или рисунка/плаката по-прежнему могут представить школьники и студенты Липецкой области. Подробнее об участии в смотре можно узнать в Положении о творческом конкурсе БИОТ АРТ.