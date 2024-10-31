Совмещать нелегкую службу в полиции и быть заботливым семьянином – непростая задача, особенно если оба супруга являются стражами правопорядка.

Иван и Светлана Бредихины – семья сотрудников полиции, проходящих службу в ОМВД России по Добринскому району. Иван начал свой профессиональный путь в 2007 году с должности участкового уполномоченного, сейчас он оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Светлана связала свою жизнь с органами внутренних дел в 2021 году. Она инспектор направления анализа планирования и контроля.

Оба супруга являются выпускниками Воронежского института МВД России.

Познакомились будущие супруги в 2006 году и с тех пор больше не расставались. Надежный, сильный и заботливый Иван сразу же покорил сердце Светланы. Судьба, не иначе. Без долгих раздумий Иван сделал свой избраннице предложение руки и сердца. Спустя год пара связала себя узами брака.

Бредихины многодетная семья. Они воспитывают троих детей, старшему сыну Андрею 15 лет, дочке Виктории – 12 лет, Анастасии – 8 лет.

Самым главным в семейной жизни Бредихины считают – любовь, взаимопонимание, согласие и уважение. Личным примером они доказывают, что настоящие чувства могут пройти любую проверку на прочность.

В 2023 году глава семьи Иван Бредихин награжден почетным знаком Липецкой области «За верность отцовскому долгу».

В сентябре 2024 года полицейская семья Бредихиных отметила 17-летие совместной жизни – розовую свадьбу.