Вышло в свет учебное пособие «История Липецкого края». Оно рассчитано на трехлетний курс изучения в 6–8 классах общеобразовательных школ.

Осуществить этот проект удалось благодаря гранту Президента России, выделенному липецкому областному краеведческому обществу. Многостраничный и богато иллюстрированный том его авторы-составители представили читателям в областной научной библиотеке. По словам одного из авторов пособия, председателя областного краеведческого общества Александра Клокова, за всю историю региона это всего лишь третий опыт по изданию истории региона. От первых двух пособий — 1979 и 2009 годов, изданное в конце прошлого, выгодно отличается по объему, по содержанию, и по форме подаче материала.

Многие факты, приведенные авторами в книге, впервые вводятся в научный оборот и являются интересными находками и открытиями.

Пособие в первую очередь адресовано преподавателям истории, краеведения и их ученикам. В отличие от школ Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Воронежа и многих других городов и регионов страны, в липецких учебных заведениях системное изучение истории родного края отсутствовало даже как факультативное занятие. А полноценные уроки краеведения, во многом не проводились именно из-за отсутствия современного методического по этому предмету.

— Президентский грантовый проект по созданию учебного пособия «История Липецкого края» поможет восполнить этот пробел, — говорит руководитель проекта, председатель липецкого отделения «Российское общество «Знание» Андрей Насопрун.

Весь тираж пособия в 1600 экземпляров передадут в крупнейшие книгохранилища страны, образовательные учреждения и библиотеки Липецкой области. При этом книга будет доступна для всех интересующихся историей родного края. Электронную версию учебного пособия разместили на краеведческом интернет-ресурсе krvd48.ru.