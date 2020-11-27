IT-Фест 2020 стартует в Липецкой области

Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартует 28 ноября в Липецкой области и продлится до 6 декабря. В нем примут участие школьники, студенты и педагоги из всех городов и районов области, а также представители ИТ-компаний региона.

IT-Фест 2020 проводится впервые в Липецкой области в целях стимулирования интереса жителей региона к изучению информационных технологий. Благодаря онлайн-формату фестиваля его гостями могут стать все желающие. В его рамках пройдут соревнования по киберспорту, познавательные мастер-классы, олимпиады, конкурсы, видео-выступления спикеров, которые поделятся опытом в IT-разработке.

Программа IT-Фест 2020 сформирована под разные запросы и будет интересна не только тем кто хочет получить общее представление о последних тенденциях в сфере информационных технологий, но и для тех кто хочет «прокачать» свои профессиональные компетенции.

Олимпиады, конкурсы и мастер-классы состоятся на площадках образовательных организаций. Для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля https://lipetsk.digital/, на котором можно следить за всеми событиями. Также информация о фестивале доступна в соцсетях:

telegram-канал: https://t.me/lipetskdigital

Facebook: https://www.facebook.com/groups/170126658164436

Instagram: https://www.instagram.com/lipetsk.digital/

ВК: https://vk.com/lipetskdigital

Все победители IT-Фест 2020, а также педагоги, ставшие лучшими в конкурсе «Цифровая перемена», получат заслуженные награды. Реализуется мероприятие в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы».