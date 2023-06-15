Директор «1С» Борис Нуралиев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития информационных технологий. Компания «1С» является одним из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов предприятий.

Согласно подписанному документу, в регионе будут созданы технологичные и инновационные условия для использования проектов на отечественной программной платформе «1С». Самое главное, в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе Липецкого государственного технического университета будет открыта кафедра для подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий, где студенты будут получать реальные практические знания цифровизации на отечественных продуктах.

«Актуальной задачей в условиях импортозамещения стало восполнение нехватки специалистов в сфере информационных технологий. В сложившейся ситуации мы должны искать новые подходы к подготовке кадров. Новые методики должны отвечать на вызовы и возможности кадровой политики и способствовать развитию ИТ-сообщества региона. Мы планируем расширить существующие ИТ-компетенции за счет укрепления стратегического партнерства с лидирующими игроками на рынке отечественного ПО», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В настоящий момент на рынке большой дефицит разработчиков 1С, а оплата труда таких специалистов оценивается в 150-200 тысяч рублей в месяц. Открытие кафедры позволит подготовить для региона новых профессионалов и тем самым решить сразу две задачи: студенты получат возможность освоить высокооплачиваемую специальность, а работодателям станет намного проще нанять 1С-разработчика.