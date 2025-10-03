ИТ-компании Липецкой области приглашают к участию в национальной премии

Национальная премия Российской Федерации в области информационных технологий «Цифровые решения» ждет заявок от липчан до 9 октября. Премия направлена на поощрение ИТ-проектов, которые вносят вклад в развитие цифровизации в стране. Цель – отметить лучшие разработки, внедряемые в экономику, госуправление и социальную сферу.

Принять участие могут проекты любого масштаба, эффективность которых подтверждена измеримыми результатами. Вручать премию будут в категориях «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Российское «железо», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Кадры и обучение». Узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте. Премия призвана стать ключевой наградой правительственного уровня в сфере ИТ. Впервые её вручат в рамках форума «Цифровые решения» 12-15 ноября 2025 года.

«У Липецкой области много цифровых решений, уже работающих на благо региона, – в здравоохранении, социальной сфере, образовании, обеспечении безопасности. У нас хороший потенциал и специалисты, способные и дальше приносить большую пользу в области цифровой трансформации государства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.