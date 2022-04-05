Центр дополнительного образования Липецкой области «IT-куб» на десять дней станет площадкой проведения итоговых соревнований, приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Мобильная робототехника».

Состязания среди юниоров пройдут с 9 по 19 апреля. В первый поток Липецкая область примет «Молодых профессионалов» в возрасте 14-16 лет из 13 регионов России, в том числе Ханты-Мансийского АО, Челябинской области, Санкт-Петербурга Москвы и Московской, Мурманской и других областей. С ними с 9 по 14 апреля будут состязаться робототехники из Липецка, прошедшие длительный отбор в сборную региона.

С 14 по 19 апреля состязательную площадку в Центре «IT-куб» займут участники чемпионата в возрасте 12-14 лет. Сильнейших юных робототехников будут выбирать среди участников 14 команд Липецкой области, Республики Башкортостан, Алтайского и Забайкальский краёв, Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области и других.

Сейчас в «IT-кубе» освобождают учебные аудитории для соревнований, «застраивают» поля для испытаний роботизированных машин. Вместе с юными робототехниками в Липецк приедут эксперты со всей страны по компетенции «Мобильная роботехника».

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.