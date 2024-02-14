Поддержка ИТ-отрасли в Липецкой области осуществляется по нескольким направлениям. Для ИТ-компаний введены региональные налоговые льготы, а для их специалистов – льготная ипотека под 3%. Она предоставляется при условии соответствия федеральным условиям ипотеки, а также проживания и работы гражданина в Липецкой области. В 2023 году программой воспользовались семь сотрудников липецких ИТ-компаний.

В 2024 году запуск льготной ипотеки планируется на второй квартал. Управление цифрового развития Липецкой области ведёт работу по внесению изменений в регламентирующую документацию. Условия региональной программы останутся прежними: первый взнос должен составлять минимум 20% стоимости недвижимости; сумма кредита – до 6 млн рублей; зарплата заёмщика 36-50 лет – от 70 тысяч рублей до вычета НДФЛ; приобретение квартиры в новостройке, ИЖС, покупка земли для возведения дома.

«Программы поддержки высоко востребованных специалистов призваны создать максимально комфортные условия для жизни и работы в регионе, чтобы эти работники были заинтересованы трудиться на благо экономики Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.