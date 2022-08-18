Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства позволяет жителям Липецкой области быстро и просто взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, а также органами власти различных уровней. Функционал информационной системы достаточно большой и, в первую очередь, ориентирован на граждан.

С помощью ГИС ЖКХ жители могут узнать график капитального ремонта дома, посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, передать показания приборов учёта, получить информацию о тарифах на ЖКУ и оплатить коммунальные услуги. Кроме того, система имеет ряд функций, которые помогают собственникам взаимодействовать с управляющими организациями. Так, с помощью ГИС ЖКХ можно проверить наличие лицензии у УК, контролировать работы, проводимые организацией по дому, и, самое главное, – принимать участие в управлении домом. Например, проводя совместные электронные голосования онлайн или обсуждая проблемы и пути их решения с соседями на форуме.

«Цифровизация сферы ЖКХ имеет большое значение для населения. Качественный сервис, прозрачность платежей, обратная связь – важные аспекты, которые в регионе постоянно совершенствуются», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отмечают в региональном управлении жилищно-коммунального хозяйства, с помощью ГИС ЖКХ можно решить большинство вопросов не выходя из дома, например, оплатить коммунальные услуги или провести общее собрание собственников. Для участия в собрании жильцам необходимо зайти в назначенное время в личный кабинет, найти голосование по своему дому и принять в нём участие. Инициировать собрание собственников может как управляющая организация, так и любой житель дома.

В конце июня Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязует инициатора собрания собственников жилья размещать уведомление о его проведении на сайте государственной информационной системы. Согласно документу, протокол и итоги собрания инициатор обязан разместить в системе в течение 10 дней после его проведения – ознакомиться с ними жители могут в личном кабинете ГИС ЖКХ.

«Данные меры позволят сократить или исключить подделку протоколов собрания собственников. Кроме того, в системе останется цифровой след, по которому всегда можно установить лицо, разместившее документы», – сообщил начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

Если же собственники сталкиваются с проблемами или нарушениями их законных прав управляющими компаниями или ресурсоснабжающими организациями, то через ГИС ЖКХ можно направить обращение в органы власти.