Итальянцы отметили уникальность Липецкой области в реализации проектов ГЧП

Почетный консул Итальянской республики в Липецкой области, президент Ассоциации итальянских предпринимателей работающих в России GIM Витторио Торрембини принял участие в форуме “Время Атлантов”, который состоялся 18 сентября.

Выступая перед предпринимателями Витторио Торрембини отметил уникальность Липецкой области, которая одной из первых в России внедряет у себя такие важные инновационные проекты, как особые экономические зоны, а также демонстрирует примеры государственно-частного партнерства в реализации проектов поддержки субъектов МСП, как это происходит и в развитых странах.

Одним их таких примеров стало создание областной администрацией и торгово-промышленной палатой АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области», который занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по реализации программ поддержки.

В ходе встречи Витторио Торрембини подписал соглашение с региональным центром поддержки экспорта в лице его руководителя Василия Гольцова.